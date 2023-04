La reacción de Carabineros al error de Paulina de Allende-Salazar: ¿Pone en riesgo la libertad de expresión?

Durante la tarde del jueves, a través de un comunicado, Mega confirmó el despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar.

La decisión se da luego del lapsus ocurrido este jueves en un despacho en vivo, donde llamó “paco” al fallecido carabinero Daniel Palma.

La periodista Paulina de Allende-Salazar de @meganoticiascl muy despacho en vivo será, pero no puedes referirte de “el paco” al Carabinero asesinado… lamentable “lapsus” pic.twitter.com/9AdZwYUgyQ

“La actuación de hoy de la señora De Allende-Salazar, que ha sido de público conocimiento, transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”, escribieron desde el canal privado.

“La responsabilidad de Megamedia como medio de comunicación, nos obliga a mantener un respeto irrestricto por las personas e instituciones públicas, más aún dado el sensible momento por el que atraviesa la institución de Carabineros de Chile y la sociedad chilena en su conjunto”, añadieron.

Horas después, tras el lapsus en la emisión del matinal, desde Carabineros reaccionaron al hecho con un veto a la periodista durante un punto de prensa de la institución.

“Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, no vamos a dar ninguna declaración“, señalaron.

🔴 AHORA | General Alex Chaván: “Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, no vamos a dar ninguna declaración”

Sobre la reacción del general Chaván, Matías del Río señaló en Hablemos en Off, que “se me paró un poco los pelos ver al funcionario de Carabineros cancelando a periodistas. Él puede hacer el punto y puede decirle a la periodista que cometió un error”.

“Esto no es una defensa gremial a los periodistas, creo que es la sociedad que debe defenderlos. Porque cuando la sociedad pierde un periodismo independiente y los periodistas se sienten inhabilitados de ejercer determinado trabajo, que si cometen un error y hay una autoridad que dice que esta conferencia de prensa no se hace mientras esté este periodista; me parece que se pone en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, es muy malo para la democracia”, afirmó.