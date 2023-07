Crecimiento vs política pública: Lo que dejó los resultados de la encuesta Casen

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 reveló que la pobreza por ingresos pasó de un 10,7% en 2020 (dato ajustado desde el 10,8% informado en su oportunidad, debido a un cambio metodológico) a un 6,5%, siendo la menor tasa de la historia. En número de persona bajó de 2.081.030 a 1.292.521 personas, siendo también el menor número desde que existen registros.

Según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social, la metodología de medición de la pobreza utilizada en Chile considera el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) como una de las variables centrales para determinar el nivel de la línea de pobreza. Entre noviembre 2020 y noviembre 2022, la CBA aumentó 33,6%, en tanto el IPC subió 20,9%.

Tras conocerse las cifras, el Presidente Gabriel Boric, valoró la reducción de la pobreza: “Esta medición da cuenta que hemos logrado revertir el efecto de la pandemia en la pobreza, cuando aumentó y también en desigualdad, y que hemos alcanzado la medición más baja desde que se utiliza este instrumento. Ese es un logro compartido (con el gobierno anterior)”.

“Es una buena noticia para todos que espero que sea compartida por todos, y que la pensemos con visión de Estado. No hay que conformarse. Que hayamos bajado a niveles históricos la pobreza tanto por ingresos como la multidimensional, significa que disminuimos pero siguen habiendo muchas personas en situación de pobreza. Es una buena noticia, pero no es una noticia para celebrar, porque los pobres tienen que estar primero”, sostuvo el presidente.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, explicó que principalmente estuvo detrás de la menor tasa de pobreza estuvieron los apoyos estatales que subieron 12,6% entre 2020 y 2022 pasando de $60.182 promedio a $ 67.770 promedio, no obstante, el saltó mayor y que muestra cómo ha ido creciendo la red de proyección social que el país ha ido construyendo se dan entre 2017, año previo a la pandemia con 2022. En dicho período, el avance fue de 83,5% lo que se traduce en montos de $36.938 en 2017 a $ 67.770 promedio.

Si bien los ingresos del trabajo se recuperaron en relación a 2020, ($1.068.168 versus $989.763 promedio), se mantienen por debajo de 2017 ($1.104.443).

Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel sostuvo que “son resultados que nos muestran que vamos en la dirección correcta”, expuso el jefe de las finanzas públicas, añadiendo que lo anterior “ha sido producto del aporte que han hecho distintos gobiernos a través de la políticas públicas que se han ido implementando”.

“En esta oportunidad la política pública fue más importante que el crecimiento económico”, sostuvo.

Respeto de estas cifras, el ex ministro de Desarrollo, Sebastián Sichel aseveró en Duna en Punto que “la mala noticia que tiene la Casen es que no aumentan los ingresos monetarios ni los autónomos, por lo tanto, si el Estado no transfiere directamente a los sectores medios o bajos, no hay como sostener los ingresos”.

Asimismo, aseveró que los resultados de esta Casen se deben también a “tres componentes, el más fuerte es PGU, el IFE y hay uno que ha pasado piola y que me tocó liderarlo a mí que es el ingreso mínimo garantizado”.

La trampa de los resultados de la encuesta Casen

En Hablemos en Off, Consuelo Saavedra a aseveró que “creo que lo primero que tenemos hacer es alegrarnos de las cifras, en lo más concreto de la vida cotidiana las personas están viviendo mejor y pasó lo peor de la pandemia y el estallido social. Celebrar también que el Estado está llegando con la ayudas que tiene que llegar”.

Por su parte Nicolás Vergara, señaló que “no logro entender de la afirmación del ministro Marcel, cuando dice que ‘la política pública fue más importante que el crecimiento económico’, la política pública fue la decisión de gasta, pero si no tienes crecimiento no va a haber de dónde gastar”.

“Quiero entender que usa lo importante en términos que influyó más (…) sería bien curioso que dijera que de aquí en adelante nos vamos a preocupar solo de eso. Sería preocupante”, afirmó Matías del Río.

Vergara aseveró que “el ministro Marcel está usando la Casen como un arma arrojadiza a quienes sostienen que hay que preocuparse del crecimiento que de la recaudación. Interpreto que lo que está diciendo es que no se preocupen tanto del crecimiento sino de la política pública, que es recaudar más para tener más para repartir” .