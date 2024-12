Polémica entre Orellana y Chomalí por aborto: ¿batalla cultural o debate de ideas?

Tras las declaraciones del cardenal Fernando Chomalí, quien agradeció la postergación del proyecto que despenaliza el aborto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana respondió en duros términos al religioso.

“Las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”, señaló la secretaria de Estado en Cooperativa.

Así, esta nueva polémica del Ejecutivo trajo una serie de reacciones criticando la postura de la ministra frenteamplista ante los dichos del representante de la iglesia católica.

En este contexto, Nicolás Vergara, en Hablemos en Off analizó que “esto se sigue mirando desde la lógica siempre de la confrontación. Finalmente, aquí hay una guerra cultural. Y la guerra cultural tiene que ver con ciertos valores que hay un grupo de la sociedad que encabeza gente como Antonia Orellana, que quiere cambiar los valores establecidos en una sociedad que ha sido históricamente una sociedad más bien católica”.

“Entonces, de nuevo, cuando se plantea de esa manera, ya no se plantea el aborto como una reivindicación de la mujer, sino que se plantea como un objetivo político. Y yo creo que ahí es donde como un tema cultural, una guerra cultural”, agregó.

Por su parte, Matías del Río apuntó a que “esta cosa de dejarlos afuera porque a la Iglesia Católica ni sal ni agua, no me parece tan razonable”.

“Además tampoco me parecen razonables los términos, las formas, las formas importan. Y cuando tú eres ministra de la Mujer, eres ministra de todas las mujeres, también eres ministra de las mujeres que no son partidarios de ningún tipo de aborto, de las que sí son partidarios del aborto en tres causales, de las que son partidarios del aborto abierto y total. No es activismo”, recalcó.