The Kinks anuncia su reunión, y nosotros reunimos sus mejores canciones

Una de las bandas más influyentes y únicas nacidas en los 60’s, The Kinks nació en 1963 de la mano de los hermanos Ray y Dave Davies. Sus originales composiciones, la amplitud de su registro, y el modo como reflejaron la vida británica de aquellos años los hizo ocupar un lugar trascendental en la historia del rock.

El último disco de The Kinks, To The Bone, es de 1994 y dos años más tarde, en 1996, los hermanos Davies decidieron seguir carreras por separado en una tensión que duró hasta este año. Ya que decidieron volver a trabajar juntos.

Así lo contó Ray Davies, uno de los fundadores de la banda, quien además no descartó presentaciones en vivo.

Previo a la separación, The Kinks realizó 24 discos de estudio cosechando el convertirse en una de las agrupaciones más importantes de la escena rock mundial y referente para varias generaciones de músicos.

Ante el anuncio de reunión, nosotros reunimos sus mejores canciones: