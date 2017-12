Heraldo Muñoz y derrota de la Nueva Mayoría: “La batalla se perdió antes de la elección”

En entrevista con La Tercera el canciller Heraldo Muñoz analizó los motivos de la derrota electoral de su sector.

El ministro admitió el contundente triunfo de Chile Vamos y enumeró una serie de eventos que hicieron que la Nueva Mayoría llegara debilitada a la segunda vuelta.

“El problema no se le puede atribuir puramente al candidato o a su entorno. Sería injusto. No hicimos primarias, fuimos divididos a primera vuelta, no tuvimos lista parlamentaria única y ya teníamos advertencias de mucho antes, como cuando sufrimos derrotas claves en las municipales. La batalla se perdió antes de la elección”, dijo al medio.

Además, Muñoz hizo un llamado a la centroizquierda a realizar un proceso de reflexión, donde debieran revisarse los pactos del conglomerado.

“Lo que veo indispensable es fortalecer la relación entre la Democracia Cristiana y el mundo de la socialdemocracia. Veo prioritario recomponer una relación de confianza entre el PPD, el PS, el PR y la DC. A eso agregaría realizar una reflexión sobre el vínculo con el PC y sectores del Frente Amplio“, sostuvo.