Branislav Marelic: “No tengo duda que mi despido es porque me metí con el Sename”

El recién destituido director de del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió en una entrevista con The Clinic, a las complicaciones y razones por la que cree que fue expulsado de la institución. “No tengo duda que mi despido es porque me metí con el Sename. O al menos fue el factor más determinante”, aseguró.

El abogado admitió que “la tarea del Instituto es de colaboración y protección, no es para perjudicar a alguien, manchar al gobierno o hacer un punto político. Eso finalmente me costó el cargo”.

Sobre las complicaciones que vivió durante su dirección, afirmó que llegó a la cabeza del INDH con cuatro votos en contra y que en ese sentido, sus detractores “lamentablemente, trabajaron de manera bastante obstruccionista”.

La nueva directora, Consuelo Contreras, formó parte de esta postura contraria, a lo que Marelic señaló que “la situación siempre fue compleja con ella”.

“Sacar un proyecto, una iniciativa o revisar una acción siempre fue complejo. Y externamente el Instituto todavía es muy desconocido, frente a las otras organizaciones del Estado es poco valorada”, lamentó.

El ex director indicó que las razones que le dieron por su destitución fueron “muy genéricas” y que “hasta el día de hoy, oficial y públicamente desconozco las razones por las que se me destituyó”.

El informe del Sename

La entidad había anunciado el lanzamiento de un informe del Sename para mediados del 2017, pero a la fecha aun no ha sido publicado.

Marelic explicó que “hay múltiples motivos. La primera gran razón es porque el período de planificación se retrasó mucho, porque en el consejo se hizo un debate muy fuerte en torno a la metodología, que fue muy cuestionada por la actual directora del Instituto. Ella no quería que se hablara con los niños, por lo que ese debate consumió mucho tiempo para armar la planificación”.

Sobre los resultados el abogado reveló que “de los 405 niños que encuestamos la mitad denunció o evidenció algún tipo de vulneración, desde abusos sexuales hasta desescolarización y tomar medicamentos sin saber qué eran. (…) Esto proyecta que la mitad de los niños del Sename están bien y la otra muy mal”.

El documento confirmó que uno de los problemas que evidenciaron fue que “había patrones de violencia entre los niños que los adultos no intervenían. Así había amenazas y golpizas, incluso con objetos contundentes, donde los adultos no mediaban”.

Ante la pregunta, “¿Cuándo debería ver la luz?” el documento, Marelic respondió que su “plan como director era que se discutieran estos puntos el lunes pasado, con el objetivo de aprobarlo y ver la forma de publicación la semana siguiente, el 22. Pero eso ya no depende de mí, desconozco el cronograma, aunque el informe está teóricamente aprobado.

Nueva directora

Por su parte, Consuelo Contreras, desestimó las reacciones de Marelic y señalo a Cooperativa que su antecesor fue cesado porque “hacía un mal trabajo”, y negó “categóricamente” que la decisión se relacione con la postura del abogado frente a la crisis del Sename.

“El órgano superior de dirección del INDH, no el director, es el Consejo, y la mayoría de los consejeros no teníamos una buena evaluación de la gestión administrativa del director. Además, desde hace un tiempo –bastante tiempo, en realidad- notábamos un cierto desconocimiento del director de la autoridad del Consejo”, dijo Contreras, asegurando que en más de una oportunidad “realizó acciones (…) sin informar y sin la aprobación del Consejo”, recalcó Contreras.