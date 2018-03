[VIDEO]: Así fue la construcción del puente que colapsó en Florida

Varios muertos y heridos dejó el colapso del puente que unía los campus de la Universidad Internacional de Florida este jueves.

Las estructura fue instalada el sábado buscaba la unión de los campus principales de la FIU, en la que residen cerca de 4 mil estudiantes.

La pasarela de 950 toneladas, equivalente a unos 271 elefantes y tenía una longitud de 53 metros, fue considerada como una “construcción instantánea” debido a su rápida instalación.

Mira la construcción de este puente aquí:

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw

— FIU (@FIU) 10 de marzo de 2018