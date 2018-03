Demanda marítima: Así fue la segunda jornada de presentación de alegatos de Chile en La Haya

Sam Wordsworth

-"No hay ninguna indicación ni sugerencia de que se hubiera creado o confirmado ninguna obligación jurídica (...) no se basaba en ninguna base que hubiera propuesto Chile, al igual que con la nota de junio de 1950, Chile no estaba satisfecha".



-"Los documentos a los que hizo referencia, muestran algo totalmente distinto, lo que dijo Chile, el ministro de relaciones exteriores no admitió que se mezclara el caso del río Lauca con la mediterraneidad de Bolivia. Reiteró que Chile nunca se ha negado a escuchar las aspiraciones bolivianas".



-Sobre la declaración conjunta de 1975, el abogado explicó que "la reunión permitió la significación de puntos de importancia, pero no es una relación que indique que se hubiera alcanzado una obligación".



-"Como Bolivia sabe, la declaración conjunta de Charaña ni se ratificó ni se trató por Chile como un tratado internacional, ni hay evidencia de que se haya tratado así por Bolivia tampoco".



-"Según el general Banzer, en una entrevista de diciembre de 1975, el acta de Charaña no incluye un compromiso categórico de Chile de resolver la situación de mediterraneidad de Bolivia".