Feriado en la Región Metropolitana por visita del Papa costaría US$110 millones. ¿Estás de acuerdo con el feriado para facilitar la logística o crees que será pérdida económica innecesaria?

Ayer la Cámara de Diputados aprobó que el próximo 16 de enero sea feriado en Santiago en el marco de la visita del Papa Francisco que estará en Chile del 15 al 18 de enero de 2018, feriado que se sumaría a los ya aprobados para Tarapacá y La Araucanía. Ahora la moción pasó al Senado, el que debatirá el proyecto.

El costo del feriado está estimado en US$ 110 millones según consigna La Tercera. Sólo el gasto fiscal bordearía los $ 6.377 millones pensando en las horas extras que se tienen que pagar a los funcionarios para que el trabajo no se vea afectado.

Ayer, el diputado UDI, Nicolás Monckeberg, declaró “siempre para algunos va a ser más importante vender más, ganar unas luquitas más, pero el Papa no viene todos los días (…) Este no es un feriado irrenunciable, por lo que el comercio no está obligado a cerrar, ellos podrían organizar un sistema de turno”.

Por otra parte, el economista de la U. de Santiago, Guillermo Patillo dijo “nadie discute la enorme relevancia que puede tener la visita del Papa, pero esto da una señal incorrecta. La economía del país está, desde hace años, con un crecimiento bajo. Más allá del costo numérico, esto envía una señal de que Chile es un país demasiado aficionado a los feriados, siendo que en esta etapa del desarrollo debería ser más aficionado al trabajo”.

Sin embargo, desde la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero señaló que el feriado no afectaría en gran medida al comercio, “en ese sentido, no tenemos mayor problema, porque no se trataría de un feriado irrenunciable”, sin embargo aclaró que “desde el punto de vista cultural no corresponde declarar feriado. Esta es una visita religiosa, y por muy respetable y positiva que sea, no se debería paralizar toda la actividad del Estado, de los servicios públicos y privados, sin que haya estado planificado”.

La tramitación del proyecto de ley ahora está en manos del Senado, el que tendrá que debatir la primera semana de enero.