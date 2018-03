A días de alegatos orales en La Haya por demanda boliviana: ¿Te parece adecuado que parlamentarios y autoridades se sacaran fotos con Evo Morales?

En la ceremonia de cambio de mando, varios parlamentarios y autoridades le pidieron fotos al presidente boliviano Evo Morales, algo que Nicolás Vergara en Hablemos en Off, calificó como de “discurso bipolar”, ya que lo que se demuestra fuera de los tribunales, es que “el pueblo está con él y el gobierno no”.

La foto que ha dado vueltas es en la que se ve a Morales posando con las diputadas del Frente Amplio Gael Yeomans (libertaria), Claudia Mix (Poder) y Camila Rojas (I. Autónoma).

Como expresó Matías del Río, a su parecer “Evo es un líder de polera, de cintillo, pero no un líder actual cuando no respeta cosas básicas. No es una figura política muy admirable, sino que un icono cultural pop”.