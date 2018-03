Después de sus declaraciones de mar por tierra: ¿Debería ir Alejandro Guillier en la comitiva a La Haya?

“Compensación territorial (…) y con soberanía. Lo planteó Pinochet, lo hemos planteado todos”, fueron las declaraciones del senador Alejandro Guillier en una entrevista en CNN con respecto a los próximos alegatos orales ante La Haya.

El senador es parte de la comitiva, y sus declaraciones no han caído bien en el mundo político. El ex presidente Ricardo Lagos, expresó ¡Por favor, seamos serios! y llamó a ser “más cuidadosos” con este tipo de temas.

Por su parte, el senador por Arica y Parinacota y ex agente de Chile ante la Corte de La Haya, José Miguel Insulza, dijo en Duna en Punto, “lo que ha pasado no debería haber ocurrido, pero no le demos una gravedad que no tiene. Se ha recordado un episodio y eso no generó una obligación de negociar”. Pero descartó la posibilidad de sacarlo de la comitiva

“Sería peor que no fuera. A estas alturas eso sería un festín para Evo Morales”.