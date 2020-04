14 documentales que tienes que ver si quieres aprender algo

Para quienes siguen con la distancia física, te recomendamos algunos de los títulos de Netflix que puedes ver y que de seguro sacarás una lección.

1.- Un abrazo de tres minutos

“Abrazos, no muros” fue el nombre del evento que permitió el reencuentro de familias completas entre los límites de México y Estados Unidos en 2018, después de años de estar separados por las políticas migratorias.



2.- Diagnóstico: Casos sin resolver

Está basada en las columnas publicadas en The New York Times por la doctora Lisa Sanders, quien retrata los casos de personas con enfermedades raras y misteriosas que hasta el día de hoy no tienen cura.



3.- Rotten

La serie documental explora el recorrido que hacen algunos alimentos y expone lo que ocurre tras su producción. El primer capítulo de la segunda temporada se enfoca en las paltas y los problemas que esto ha traído a zonas como California, México y la región de Valparaíso en Chile.



4.- Sociedad de Consumo

Tiene cuatro capítulos, enfocados en el maquillaje falsificado, los vapeadores, el mobiliario desechable y los plásticos de un solo uso. Pone sobre la mesa el consumo desmedido de este tipo de productos que lleva a ignorar lo que hay detrás de ciertas industrias y sus efectos.



5.- Enmienda XIII

Políticos conservadores y liberales, expertos y activistas analizan cómo el poder y los medios de comunicación han establecido una relación entre los afroamericanos y la decincuencia en Estados Unidos.



6.- Amanda Knox

Cuando tenía 20 años, fue acusada del asesinato de Meredith Kercher, su compañera de departamento, mientras estaba de intercambio en Italia. Fue absuelta dos veces. En este proyecto Knox y las personas más cercanas a ella dan su testimonio.

7.- Nisman: El Fiscal, la Presidenta y el Espía

Esta serie documental hace un recorrido por la sospechosa muerte de Alberto Nisman, el fiscal argentino que investigaba el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Nisman había acusado directamente al gobierno de Irán y a los expresidentes Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

8.- La tierra de noche

La vida de los animales cambia de noche, en este documental te muestran el mundo oculto en que viven varios de ellos en lugares como Alaska, Noruega y Perú. La gran apuesta de esta producción es la tecnología que se usó para grabarlo.



9.- American Factory

Fue producida por Michelle y Barack Obama, aquí se cuestionan las leyes laborales del país norteamericano luego que se cerró la fábrica de General Motors de Ohio durante 2008 y luego con la Fuyao Glass America, que se instaló en el mismo lugar.

10.- Campamento extraordinario

Un campamento de verano para adolescentes con capacidades diferentes es lo que les incita a crear un movimiento que los lleve camino a la igualdad. También es una producción de los Obama y fue muy bien recibido por la crítica.

11.- Get Me Roger Stone

Este documental recorre parte de la vida del operados político y lobbista Roger Stone, el que es reconocido por investigar a la oposición en favor del partido republicano y que ha sido una gran influencia para Donald Trump.

12.- Camino a Roma

Si te gustó la película “Roma”, Alfonso Cuarón, su director, realiza una reflexión sobre su infancia, los detalles y las decisiones que lo llevaron a crear esta película ganadora de varios Óscar.

13.- Dime quién soy

Trata el caso real de dos gemelos, uno de ellos tiene un accidente y pierde la memoria, su hermano debe volver a enseñarle todo y le cuenta la historia de la niñez familiar y llena de amor que tuvieron. Sin embargo, al morir la madre, el accidentado se da cuenta que algo está mal y ambos deben enfrentar la verdadera historia que vivieron cuando niños.

14.- Pandemia

No se puede pensar de un documental más atingente a lo que está sucediendo. Aquí se retrata cómo el virus de la influenza amenaza a millones. Con puntos de vista que pasan por los pocos recursos, la búsqueda de soluciones y los anti vacunas.