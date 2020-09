El “casting online” con el que Anne Winters busca interpretar a Madonna

Anne Winters, conocida por su participación en la serie “13 Reasons Why” está haciendo su propio «casting online» con el fin de poder interpretar a Madonna en su biopic.

“Siempre me han dicho que me veo como una Madonna joven, actúo, canto y me veo como ella” (…) Desde el Covid, los castings y la industria del cine han sido desmembrado. Así que estoy intemtando una nueva táctica”, dicen algunos de los post de la actriz.