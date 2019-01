Las 7 películas que Netflix estrenará este 2019 (y no te puedes perder)

Netflix siempre sorprende con buenos estrenos, los que son muy esperados por los que casi se conocen el catálogo de la plataforma streaming de memoria.

Y este 2019 no será la excepción. Netflix ya anunció varias películas que llegarán este año.

Aquí hicimos una selección de nuestras 7 favoritas:

1.Triple frontera:

Con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal; este thriller lleno de acción tiene al narcotráfico como telón de fondo.

En una misión peligrosa, cinco ex agentes de las Fuerzas Especiales se unen para planear robar a un capo sudamericano y así solucionar sus problemas económicos. Se espera que llegue a la plataforma streaming en marzo.

2. Emboscada final (The Highwaymen)

Actúan Kevin Coster y Woody Harrelson, como los legendarios detectives que atraparon a los criminales más buscados del momento: Bonnie y Clyde.

Este estreno se espera para fines de marzo.

3. A pesar de todo

Si te gustan las series españolas y como consecuencia, has visto varias de las películas que están en Netflix, esta comedia te va a gustar.

Con Blanca Súarez, Amaia Salamanca, Macarena García, Belén Cuesta y Marisa Paredes, la historia va de cuatro hermanas muy diferentes entre sí que se reúnen tras la muerte de su madre. Y todo lo que se puede esperar después de un reencuentro así.

4. The Laundromat

Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman son los que protagonizan este drama que se adentra destapando los secretos del bufete de abogados panameño que ayudó a blanquear dinero en paraísos fiscales en medio mundo. Lo que se conoció como la investigación periodística sobre los llamados “papeles de Panamá”. El estreno se espera para febrero.

5. The Irishman

Robert De Niro interpreta a un funcionario sindical que tiene conexiones con la mafia y que asumirá en sus últimos días ser el responsable de la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa, personificado por Al Pacino. Martin Scorsese es quien dirige esta esperada película de Netflix.

6. The Last He Wanted

Esta película protagonizada por Anne Hathaway es una adaptación de la novela de Joan Didion, en la que una periodista deja de cubrir las elecciones presidenciales de 1984 para convertirse en traficante de armas para una agencia secreta. También actúan Elena McMahon, Ben Affleck y Willem Dafoe.

7. Earthquake Bird

Adaptada de la novela de Susanna Jones, la historia trata de una mujer sospechosa del asesinato de su amiga en Tokio. La historia comienza con Lucy Fly, interpretada por Alicia Vikander, interrogada por la policía por el asesinato de su amiga Lily Bridges (Riley Keough), desaparecida tras mantener una aventura con un fotógrafo (Naoki Kobayashi).