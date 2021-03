Las nuevas fotos de “Hosue of Gucci” con Jared Leto

Jared Leto, Al Pacino, Lady Gaga y Adam Driver son parte del elenco de “House of Gucci”, la cinta de Ridley Scott que se centra en el matrimonio de la pareja Gucci y el brutal asesinato de Maurizio Gucci en 1995.

El elenco se encuentra grabando en Milán y en redes sociales ya se han publicado diversas fotos de la serie.

En el rodaje se pudo ver a la cantante de “Poker Face”, Lady Gaga, vestida con un traje de encaje blanco y con el pelo castaño, acompañada por Driver, con chaqueta y camisa informal a cuadros azules, en lo que parece una fiesta en un concurrido jardín con piscina a orillas del lago.

En la cinta, Gaga se mete en la piel de Patrizia Reggiani, la ex mujer de Maurizio Gucci, interpretado por Driver, al que ordenó asesinar a tiros el 27 de marzo de 1995 en Milán, un crimen por el cual Patrizia pasó 18 años en prisión.

Varias fotografías también mostraron a Al Pacino y Jared Leto, actuando en la película basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” de Sara Gay Forden.

Al Pacino será Aldo Gucci, tío de Maurizio Gucci y por su parte, Jared Leto interpretará a Paolo Gucci, primo de Maurizio y ex vicepresidente y director general de la firma de moda.

En las imágenes del set se puede ver al actor caracterizado, calvo, con bigote, y con un llamativo traje morado.

not that you needed another reason to love the lady gaga gucci movie, but this is the costume they’re making jared leto wear pic.twitter.com/Wvi3snWEFz

— internet baby (@kirkpate) March 16, 2021