Oscar 2023: Los ganadores y mejores momentos de la noche

En la 95.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, Todo en todas partes al mismo tiempo fue galardonada con siete premios, incluyendo el premio a la mejor película. En la categoría de mejor película internacional, la película alemana Sin novedad en el frente se impuso a la argentina 1985. Los premios a los mejores intérpretes fueron otorgados a Michelle Yeoh y Brendan Fraser. Además, el director mexicano Guillermo del Toro recibió el premio por su trabajo en la película Pinocho.

La noche de “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Era previsible que la cinta de Kwan y Scheinert tendría una excelente noche, aunque tenía dos fuertes competidores en “Sin novedad en el frente” y “Los espíritus de la isla”, las cuales contaban con nueve postulaciones cada una.

A pesar de ello, la ceremonia fue dominada en su totalidad por esta película que transcurre en un universo paralelo y que ha generado tanto críticas favorables como desfavorables.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” inició de manera triunfal la noche al conseguir los premios a mejor actriz y actor de reparto, para después seguir con los otros galardones de las principales categorías, llevándose siete de las 11 estatuillas a las que había sido nominada.

“Esta singular comedia dramática de ciencia ficción no es la opción obvia para los Oscar, pero ha dominado en muchas otras ceremonias de premiación este año y se anticipaba que repetiría su éxito esta noche”, señala la periodista de entretenimiento de la BBC, Emma Saunders.

Es así, como el filme logró obtener las preseas a:

Mejor Película

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Director

Mejor Edición

Mejor Guión Original

OSCARS 2023: MEJOR PELÍCULA | Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), el filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert obtuvo 7 galardones de las 11 nominaciones que cosechó.

“Mamá, he ganado un Oscar”

Ke Huy Quan, quien alcanzó la fama como estrella infantil, estuvo alejado de la actuación durante cuatro décadas debido a la falta de oportunidades. Sin embargo, este domingo ha ganado el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación de Waymond en la película “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Durante su discurso al recibir la estatuilla, el actor de origen vietnamita, ha conmovido a todos con sus palabras emotivas, incluso con lágrimas en los ojos.

Ke Huy Quan: "Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados, y de alguna manera he acabado aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que estas historias solo ocurren en las películas. ¡Este es el sueño americano!"

Histórica ganadora a actriz principal

Michelle Yeoh ha logrado un hito al transformarse en la primera intérprete femenina asiática en recibir un Oscar a mejor actriz principal, y es solo la segunda mujer no blanca en conseguir este galardón, después de Halle Berry, quien precisamente le ha otorgado el premio. “Para todos los pequeños que son similares a mí y que están viendo la televisión hoy en día, esto es una luz de esperanza y oportunidades, esto es una evidencia de que es viable tener grandes sueños y que éstos se cumplen”, ha afirmado en su discurso.

Renombrada por sus actuaciones en Tigre y Dragón o El mañana jamás muere, esta artista de ascendencia china lleva décadas desempeñando su carrera en Hollywood, pero a sus 60 años ha logrado una distinción de la Academia que ella misma ha calificado como “histórica”. “Señoritas, no permitan que alguien les diga nunca que se han perdido la oportunidad”, también ha expresado en su gratitud.

"Chicas, no dejéis nunca que nadie os diga que se os ha pasado el arroz", ha reivindicado Michelle Yeoh en su discurso por el Oscar a mejor actriz. Es la primera asiática y segunda mujer no blanca en ganar esta categoría

El primero para Jamie Lee Curtis

Lee Curtis fue galardonada con el Oscar a la Mejor actriz de reparto por su papel en “Todo en todas partes al mismo tiempo”. En la película, interpreta a la inspectora de Hacienda Deirdre Beaubeirdre, así como a los personajes del universo alternativo. Esta victoria marca la primera nominación de Curtis en su carrera actoral de cuatro décadas, que incluye éxitos como Halloween, Trading Places, A Fish Called Wanda y True Lies.

Al subir al escenario para recibir el premio, Curtis fue ovacionada por la multitud y declaró que su victoria era para las “cientos de personas” que habían contribuido a su éxito en la industria del cine. Agradeció a todos aquellos que han apoyado sus películas a lo largo de los años y afirmó: “¡Acabamos de ganar un Oscar! Juntos”.

"Sé que parece que estoy sola, pero no es así, tengo a cientos de personas, todo el equipo, nosotros ganamos el Oscar". – JAMIE LEE CURTIS en su discurso al llevarse el premio como Mejor Actriz de Reparto.

Un emotivo Brendan Fraser

La redención de Brendan Fraser es un ejemplo típico de la historia de Hollywood. Como estrella de cine de acción en la década de los noventa y principios de los 2000, logró éxitos de taquilla como La momia y George de la jungla. Sin embargo, después de sufrir abusos sexuales en 2003 y lesiones causadas por su trabajo físico extremo en esas películas, se retiró de la industria del cine y desapareció de los titulares.

Ahora, gracias a su actuación en The Whale, dirigida por Darren Aronofsky, Fraser ha vuelto a la cima y ha demostrado su talento como actor, ganando el premio Oscar al mejor actor principal. En su discurso de aceptación, Fraser expresó su agradecimiento a Aronofsky por darle una oportunidad creativa y ayudarlo a encontrar su camino de regreso al cine.

Además comentó: “Así que así se siente el multiverso”. “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta”.

Y agregó: “Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, añadió.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó. Finalmente, Fraser agradeció a sus hijos, su manager, así como a su pareja, Jeanne Moore.

Guillermo Del Toro supera a Pixar

El director y guionista mexicano ha establecido un hito al obtener el Oscar a mejor largometraje animado por su obra Pinocho, superando a los imbatibles Disney y Pixar. “La animación es cine, no es un género”, ha reivindicado en su discurso de gratitud.

Su triunfo también es innovador porque lo ha conseguido con una cinta animada dirigida a un público adulto, y el hecho de que sea producida por Netflix, con quien la Academia del Cine mantiene una relación complicada, lo transforma en algo aún mas valioso.

Tras una envidiable carrera en la temporada de premios, GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO gana como Mejor Película Animada. Es el tercer Oscar del cineasta mexicano. Una cinta que nos recordó que la animación no es un género, ES UN MEDIO.

Una nueva decepción para Steven Spielberg

Anoche, el reconocido director de Hollywood, quien solía ser conocido como el Rey Midas (aunque ahora esa etiqueta se ajusta más a James Cameron), se fue de la ceremonia de premiación con las manos vacías a pesar de presentar lo que muchos consideraban como la mejor película de 2022, Los Fabelman. Esta decepción fue aún más dolorosa para el director, ya que la película era su trabajo más personal, coescrito junto a Tony Kushner.

En el filme, el director aborda un tema que ha sido recurrente en su obra: el trauma de la separación de sus padres. Además, rinde homenaje al cine como arte, recordando cómo se enamoró de él durante su infancia y adolescencia. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para convencer a los académicos de otorgarle un premio y se transformó en el gran perdedor de la jornada.

