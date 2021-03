Los libros de Dr. Seuss que dejarán de venderse por racistas

Dr. Seuss Enterprises, responsable de los libros de uno de los autores infantiles más famosos, “Dr. Seuss”, anunció el 2 de marzo que dejará de vender seis de sus volúmenes por el uso de imágenes ofensivas, según confirmó la compañía en un comunicado.

“Estos libros representan a personas de manera hiriente y errónea“, señala Dr. Seuss Enterprises, encargada de gestionar y proteger el legado del autor de esta popular saga de libros infantiles, Theodor Seuss Geisel, fallecido en 1991.

La empresa dijo que un panel de expertos que incluye a educadores revisó todo su catálogo y suspendió la venta de estos seis libros con el objetivo de “apoyar a todos los niños y familias con mensajes de esperanza, inspiración, inclusión y amistad”.

Los libros que se dejarán de publicar son: “And to Think That I Saw It on Mulberry Street”, “If I Ran the Zoo”, “McElligot’s Pool”, “On Beyond Zebra!”, “Scrambled Eggs Super!” y “The Cat’s Quizzer”.

El anuncio llega en momentos en que crece el debate en Estados Unidos sobre la manera en que las minorías son descritas en varios libros de Dr. Seuss, y crece la polémica sobre si libros que emplean términos racistas o tienen dibujos considerados racistas, deben seguir siendo publicados y leídos en los colegios.

Escritos en rima, entre todos los libros se han vendido más de 650 millones de copias y han sido traducidos a decenas de idiomas, que son venerados por varias generaciones de niños que aprendieron a leer con ellos.

La hijastra de Seuss, Lark Grey Dimond-Cates, dijo al diario New York Post que “no hay un hueso racista” en la obra del escritor, pero indicó que la retirada de los libros “es una decisión sabia”.

La declaración desató una guerra de pujas por sus libros suspendidos en eBay. Una primera edición de “On Beyond Zebra!” subió de 14,99 dólares el 1 de marzo, a 810 dólares al día siguiente.