Agatha Christie tampoco se libra de ser reescrita para evitar “sensibilidades modernas”

La editorial HarperCollins está adaptando las novelas de Agatha Christie a las “sensibilidades contemporáneas”, según informó el Sunday Telegraph.

En consonancia con la tendencia actual de revisar obras clásicas, las historias del detective Hercules Poirot y de la señorita Marple se han sumado a esta iniciativa para hacerlas más apropiadas para los lectores actuales, al igual que se ha hecho con las obras de Roald Dahl y las aventuras de James Bond de Ian Fleming.

De acuerdo con el periódico, se han eliminado o modificado fragmentos completos de las obras de la “reina del misterio” en las ediciones publicadas desde 2020 y en las que se están preparando. Para ello, una comisión de “lectores sensibles” ha revisado las obras de Christie con el fin de eliminar los “insultos o referencias étnicas” y las descripciones físicas de algunos personajes.

Una visión desde otra vereda entrega Diamela Eltit, autora chilena y Premio Nacional de Literatura 2018; el principal problema que está enfrentando HarperCollins radica en el sentido de los tiempos.

“No tiene sentido, porque cada tiempo tiene un determinado discurso y precisamente ese discurso a su vez tiene que ver con ciertas formas de cada época. Entonces, en ese sentido, tendríamos que cambiar prácticamente todas las escrituras, no solamente literarias, sino prácticamente históricas, sociológicas, en fin. Porque efectivamente cada vez hay ciertas palabras que pudieran herir sensibilidades comunitarias. No hay ningún tiempo que no hable y defina”, aseveró.