La trilogía de documentales de la BBC sobre Bowie tendrá su parte final

El productor británico y director de películas y series, Francis Whatley, dirigió en 2013 el documental “Five Years”, donde se relata la vida de David Bowie en aquellos años en que pasó de convertirse en Ziggy Stardust al Duque Blanco tras su estadía en Berlín.

Más tarde, en 2017, a un año de su muerte, se estrenó la secuela del documental de “Whatley. The Last Five Years” que se centra en los últimos años del artista, principalmente cuando trabajó en sus discos The Next Day (2013) y Blackstar (2016), así como en el musical para Broadway, “Lazarus”.

Ahora, la BBC anuncia la tercera parte y final de esta trilogía documental con la edición de The First Five Years, un nuevo trabajo del mismo Francis Whatley. Para 2019 está pensado que se transmita esta pieza que explora los primeros años del músico y cantante, desde que cambia su nombre de David Jones a David Bowie en 1966.

Grabaciones inéditas, documentos hasta ahora no publicados y entrevistas a su círculo más cercano marcan la lógica de este documental. Escarba en el proyecto David Bowie and the Lower de mediados de los 60. De hecho incluye una entrevista a Phil Lancaster, baterista de Lower Third, quien afirma en ese momento que piensa que David despliega “un sonido bastante diferente” y “sin personalidad”.

Foto: Ray Stevenson/REX/Shutterstock