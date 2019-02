La película biográfica de David Bowie ¿sin música?

“Stardust” es el nombre de la película biográfica que se está preparando sobre David Bowie, la cual será protagonizada por el actor y músico Johnny Flynn.

El proyecto se basará en la primera visita del cantante de Space Oddity a Estados Unidos en 1971, el que “inspiró la creación de su icónico alter ego Ziggy Stardust“, según comentaron los productores a Variety.

Este largometraje será dirigido por Gabriel Range y escrito por Christopher Bell, cuya grabación debería empezar en junio de este año.

El resto del equipo lo forman los actores Jena Malone, que interpretará a Angie, la primera esposa de Bowie y Marc Maron como su publicista.

Parte de la controversia se generó ayer, debido a las declaraciones del hijo del Duque Blanco, Duncan Jones, quien aseveró que la película no tendrá la música de su padre y que además no tiene la aprobación de la familia.

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn't know.

Im saying that as it stands, this movie won't have any of dads music in it, & I can't imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.

