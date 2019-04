Florence and the Machine estrenan canción para Game of Thrones

La cantante Florence Welch se ha declarado varias veces fanática de la serie de televisión Game of Thrones, que por estos días estrena su octava y final temporada.

El episodio de este domingo 21 de abril, el segundo de la temporada, contó con la colaboración de esta especial seguidora de la serie, ya que Welch junto a su banda, Florence and the Machine, fueron los encargados de cerrar el episodio interpretando la canción “Jenny of Oldstones”.

En un comunicado oficial la producción señaló que la canción surgió de un pedido especial de los creadores de la serie David Benioff y D.B. Weiss, y que Welch es y será la única artista en cantar alguna de las canciones que musicaliza la serie de HBO. Recordemos que para la segunda temporada, Florence Welch musicalizó al trailer de la temporada con la canción “Seven devils”.