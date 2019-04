Los motivos de la cancelación de Woodstock 50

Medios internacionales informaron este lunes que el festival por los 50 años de Woodstock fue cancelado, informó Billboard y The New York Times.

Según estos medios, la cancelación de este esperado evento creado por Michael Lang se debe a problemas financiaros ya que muchos de los artistas no habían recibido los adelantos prometidos.

Este festival que se realizaría el 16, 17 y 18 de agosto en Watkins Glen, New York, contaría con la participación de artistas como Jay-Z, Santana, Chance the Rapper, The Killers, Miley Cyrus.

En una declaración publicada por la empresa encargada de financiar esta edición de Woodstock, Dentsu Aegis, en Billboard aseguró que“pese a nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, no creemos que la producción del festival pueda ser ejecutada como un evento digno de la marca Woodstock”.

En esta declaración la empresa aseveró que es “un sueño para las agencias trabajar con marcas icónicas y ser asociadas a movimientos significativos” como el de Woodstock, pero puntualizó que quería “garantizar la salud y seguridad de los artistas, socios y asistentes”.

“Como resultado, y después de considerarlo cuidadosamente, la firma Amplifi Live de Dentsu Aegis Network, socia de Woodstock 50, ha decidido cancelar el festival. Aunque sea muy difícil, creemos que es la decisión más prudente para todas las partes implicadas”, concluye la nota. Billboard cita también a otros representantes del festival, que estaban “preocupados por la capacidad del festival, la preparación del lugar y los problemas con los permisos”, aseguró Dentsu Aegis.