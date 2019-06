73 años de Donald Trump: 10 canciones contra el presidente de EE.UU.

Nadie se imaginaba que el presidente Donald Trump podía convertirse en una gran inspiración artística. Con personalidad avasalladora, rostro siempre bronceado y un estilo lenguaraz que no acepta medias tintas, Trump se ha convertido en el blanco de buena parte de los creadores que no comulgan con su american way of life.

Hoy, cuando el pelirrojo de la Casa Blanca cumple 73 años, recordamos algunas canciones que nacieron en su repudio y que, por lo visto, no dejarán de aparecer hasta que el inquilino más importante del hemisferio occidental deje libre su silla en el Salón Oval.

Escucha playlist “anti Trump” aquí: