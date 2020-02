The Strokes lanza dos nuevos sencillos

Fue en un evento conmemorativo para el pre candidato por la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, que la banda norteamericana The Strokes realizó una presentación en vivo donde revelaron detalles de su próximo álbum de estudio.

Además de interpretar clásicos de su repertorio como “Someday”, “The modern age”, “Hard to explain” y “New York City Cops”; los músicos neoyorquinos presentaron dos canciones nuevas que serán parte de su próximo álbum, The New Abnormal, el cual será lanzado en abril de este año.

“Bad decisions” y “At the door” fue lo que la banda liderada por Julian Casablancas estrenó durante el mitin de Sanders en el Whittemore Center Arena de New Hampshire. La primera canción fue estrenada en vivo durante el concierto y, la segunda, debutó junto a un videoclip en las pantallas del lugar.

“Nos sentimos honrados de estar asociados con un patriota tan dedicado, diligente y confiable, ¡y un colega nativo de Nueva York!”, dijo Julian Casablancas en un comunicado publicado por Billboard.

“Como el único candidato verdaderamente no corporativo, Bernie Sanders representa nuestra única oportunidad de derrocar al poder corporativo y ayudar a devolver a Estados Unidos a la democracia. Por eso lo apoyamos”, sentenció el arista.



Revisa el nuevo material de The Strokes aquí: