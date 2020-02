The Cure regresará con tres nuevos discos al mismo tiempo

Robert Smith anunció a través de una entrevista con Zócalo que The Cure se encontraba preparando tres álbumes al mismo tiempo. Supuestamente, uno de estos discos iba a ser lanzado en la pasada navidad y tenía como nombre ‘Live From the Moon’. Si bien, esto no ocurrió, el líder de la banda dijo que el material “lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional”. Además, aseguró que trata temáticas íntimas de su vida como “transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano”.

En cuanto al segundo LP, Smith aseguró que “se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo junto con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento”.

Mientras que el tercero es “un disco de ruido con aspectos y ambientes diversos. Todo basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención”.

Tanto así es la extravagancia del último que Smith llegó a decir, en una conversación con NME, que “en realidad son solo dos discos, pues el tercero es literalmente una hora de ruido. No lo llamaría un álbum”.

Con este anuncio y después de más de una década desde su último lanzamiento (‘4:13 Dream’) The Cure lanzará por fin nuevos álbumes de estudio. Y, según Smith, estos están programados para salir en algún momento de este año. Aunque aún no se sabe con exactitud pues, según dijo: “Soy demasiado viejo para comprometerme con esas cosas idiotas. ¡Espera y verás!”