Éxito de R.E.M resurge en tiempos de coronavirus

Cosas curiosas que suceden en épocas extrañas. Al éxito de ventas del libro “La Peste” de Albert Camus, se suma que la canción de R.E.M “It’s the End of the World as We Know It” está en el puesto 57 de iTunes y subiendo.

La canción también ha tenido más reproducciones en YouTube y en Spotify, donde además la canción es parte de distintas listas de reproducción sobre coronavirus.

La descarga y escucha de “Es el fin del mundo como lo conocemos (y me siento bien)” ha aumentado como una ironía en un momento en el que el mundo está viviendo una gran pandemia.

“It’s the End of the World as We Know It” es parte del disco Document de 1987 y originalmente logró el puesto 69 de la lista Billboard 100 de Estados Unidos.

