“I Contain Multitudes”: La nueva canción de Bob Dylan

“Hoy, mañana y ayer también, las flores están muriendo como le pasa a todas las cosas”, canta Bob Dylan en el comienzo de “I Contain Multitudes”, su nuevo tema.

Este es el segundo tema que estrena el Premio Nobel de Literatura 2016 en menos de un mes. El pasado 27 de marzo, el cantante lanzó “Murder Most Foul“, una canción inédita de casi 17 minutos de duración que repasaba gran parte de la historia de EE.UU. en el siglo XX

Mucho más corta que “Murder Most Foul”, que se convirtió en la canción más larga de toda su carrera, “I Contain Multitudes”, con algo más de 4 minutos y medio de duración, toma el título de un famoso verso del poema “Song of Myself de Walt Whitman”.

Este tema incluye en su letra muchas referencias, más o menos explícitas, de historia y cultura pop: desde Edgar Allan Poe a The Rolling Stones pasando por Ana Frank, William Blake, Indiana Jones, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin o David Bowie.

Escucha “Murder Most Foul” aquí: