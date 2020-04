Escucha “Fire in Bone” de The Killers

Varias cosas se han pospuesto debido al avance del Covid-19. Una de ellas ha sido el disco Imploding The Mirage de The Killers y su posterior gira de promoción. Como explicaron ellos mismos: “Lo más importante es que todos se cuiden y estén seguros y sanos. La gira tendrá los mismos grandes espectáculos de siempre, pero tenemos que pasarlos al próximo año. Todos los boletos volverán a ser válidos, por lo que realmente esperamos que se una a nosotros”.

Por el momento, la banda liderada por Brandon Flowers, ha liberado dos de los temas del nuevo disco. Como han dicho, están mostrando las que más les gustan a ellos.

The Killers fue una de las bandas que fue parte del concierto masivo vía streaming organizado por la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con Lady Gaga, One World: Together at home.

Aquí, “Fire in Bone”