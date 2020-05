Alanis Morissette celebrará los 25 años de “Jagged Little Pill” por streaming

La cantante canadiense Alanis Morissette tenía contemplado un tour mundial durante este 2020 para celebrar los 25 años de “Jagged Little Pill”, gira que tuvo que ser pospuesta por el avance del Covid-19.

Pero, la cantante quiere celebrar igual y por lo mismo, presentará por streaming el musical creado originalmente para Broadway, “You Live, You Learn: A Night with Alanis Morissette and Jagged Little Pill” a través de de un live este martes 19 de mayo a las 20:00hrs.

El concierto podrá verse a través de Facebook y el YouTube especial de “Jagged Little Pill”. Además, a través de esta cuenta YouTube, están recaudando dinero para ayudar a pacientes y trabajadores de primera línea afectados por el coronavirus.

A little joy & a little music for all, hosted by @alanis herself. “You Live, You Learn: A Night with Alanis and #JaggedLittleBroadway” will be a perfectly imperfect event full of reunions, performances, & surprises, with all donations going to @TheActorsFund! 💙 #AmexExperiences pic.twitter.com/CZz2TUJsKu

— Jagged Little Pill (@jaggedmusical) May 13, 2020