50 años: La reedición de “The Man Who Sold the World” de David Bowie

El próximo 6 de noviembre se lanzará la edición de los 50 años del disco The Man Who Sold the World, de David Bowie.

Como gran novedad, esta reedición vendrá con el arte original y el título de Metrobolist, un homenaje a la película de Fritz Lang de 1927 del mismo nombre y que Bowie había concebido para este álbum en un principio, pero en Estados Unidos, Mercury Records lo retituló sin preguntarle.

En la portada, además, se podrán ver fotos inéditas de la sesión en la que aparece Bowie con vestido, de Keith MacMillan en Haddon Hall.

El arte del disco fue realizado por Mike Weller, artista que creó el diseño original del álbum además.

The Man Who Sold the World marcó el comienzo de la colaboración de David Bowie con el guitarrista Mick Ronson que se extendería por álbumes clásicos como Hunky Dory, Ziggy Stardust y Aladdin Sane.