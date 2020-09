Oasis celebrará a lo grande los 25 años de “(What’s The Story) Morning Glory?”

Una gran previa es la que hará Oasis para la celebración de los 25 años del disco (What’s The Story) Morning Glory?

Junto a YouTube, estarán lanzando diversas actividades para calentar motores para este 2 de octubre, día en en que el álbum cumple un cuarto de década.

Entre las sorpresas, están nuevos videos oficiales en HD con audio remasterizado para canciones como “Wonderwall”, “Don’t Look Back In Anger”, “Some Might Say”, “Champagne Supernova” y “Roll With It”.

A esto se suma la venta de productos exclusivos como poleras de estilo vintage que replican diseños originales de 1995, con ilustraciones individuales y el logotipo clásico de Oasis “Decca”.

En la plataforma también se publicará una entrevista exclusiva a Noel Gallagher, en los legendarios Rockfield Studios en Gales por primera vez desde que la banda grabó el álbum para reflexionar sobre su legado.

Y para el viernes 2 de octubre, YouTube organizará un evento oficial de reproducción y canto del álbum, con los fanáticos invitados a compartir fotos, videos y recuerdos del disco utilizando los hashtags #SomeMightSing y #MorningGlory25, y las contribuciones se compartirán a través de las redes sociales de Oasis.