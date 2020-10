“Let your Heart dance with me” de Roxette es lo que quieres escuchar

Iba a formar parte de su disco de 2016, Good Karma, pero fue descartado.

Hace poco, “Let your Heart dance with me” fue lanzado como parte de Bag Of Trix -Music from the Roxette Vaults, que une material inédito de Roxette.

Per Gessle decidió realizar este disco para recordar a la fallecida Ann Marie Fredriksson, voz ícono de Roxette, quien murió en diciembre del año pasado después de una lucha contra un tumor cerebral.

Hace un tiempo conocimos el cover de “Help!” de The Beatles y ahora es el turno de “Let your Heart dance with me”.

Gessle dijo sobre el tema:

“”Let Your Heart Dance With Me” es una de las últimas canciones grabadas por Marie y yo, que hicimos durante las sesiones de Good Karma en 2016. Nunca lo terminamos en ese momento porque sentimos que no lo necesitábamos en el álbum. Este verano, sin embargo, finalmente se mezcló y suena genial. ¡Ha llegado el momento de que se eleve y brille!”