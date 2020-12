“Dirty Little Virus”: El himno al Covid-19 es de Iggy Pop

“Me conmovió escribir una letra directa, no algo demasiado emocional o profundo, más parecido al periodismo”.

Con estas palabras Iggy Pop dio a conocer su nueva canción “Dirty Little Virus”, el que es una especie de himno al Covid-19 y que comienza a propagarse igual que el virus.

Con estrofas que reran “Grandfather’s dead/Got Trump instead,” and “She’s only 19, but she can kill you / She ain’t my type / But it is what it is.” (“El abuelo ha muerto / Tiene a Trump en su lugar” y “Ella solo tiene 19 años, pero puede matarte / No es mi tipo / Pero es lo que es”).

Iggy también comentó: “Si todavía hubiera un Hombre del Año, sería el virus, así que escribí la letra”.

Escúchala aquí: