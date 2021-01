“If these walls could speak”: Documental sobre Abbey Road será dirigido por hija de Paul McCartney

“If these walls could speak”, es el documental que recorrerá los grandes momentos de Abbey Road. Esa verdadera institución donde grabaron artistas como Pink Floyd, U2, Michael Jackson y, por cierto, The Beatles, que incluso lo inmortalizaron en uno de sus discos.

De hecho, Mary McCartney, una de las hijas de Paul, dirigirá este documental que será producido por Mercury Studios.

We are thrilled to announce @JBattsek and Ventureland’s first project with us! The feature documentary directed by Mary McCartney, ‘If These Walls Could Sing,’ tells the legendary story of @AbbeyRoad Studios. To find out more visit https://t.co/BYDWFAUdVL

Photo: Grace Guppy pic.twitter.com/vi8b0dEEPl

— Mercury Studios (@mercurystudios) January 12, 2021