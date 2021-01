“Peace train”: La canción de Cat Stevens que ahora es un libro para niños

“Peace Train” es el nombre del nuevo libro ilustrado infantil del cantante Cat Stevens que inspira tolerancia y amor por las personas de todas las culturas e identidades. La publicación es de la editorial Harper Collins y estará disponible desde el 11 de mayo de este 2021.

All aboard the #PeaceTrain for a new picture book celebrating 50 years of the iconic song with #CatStevens @YusufCatStevens illustrated by @PeterReynolds Coming Summer 2021 pic.twitter.com/5YwZ4GRfMx — HarperCollins Children’s Books (@HarperCollinsCh) January 12, 2021

Con la letra atemporal de la canción legendaria de Cat Stevens y las ilustraciones del artista del New York Times, Peter H. Reynolds, este libro ilustrado para niños llega como parte de la celebración de los 50 años de la canción, que fue parte del disco de 1971, “Teaser and the Firecat”.

“Escribí estas letras hace más de 50 años y hoy estas palabras siguen igual de vigentes que en los 70. Es increíble el trabajo realizado por el ilustrador Peter Reynolds en este nuevo libro”, dijo Stevens en un comunicado.

𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐤: 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧

Jump upon the Peace Train with my new children’s book illustrated by the award winning @peterhreynolds and brought to you by @HarperCollinsCh

Released 11th May

Preorder: https://t.co/nfyUv7qVdl#Teaser50 #peacetrain pic.twitter.com/GFiUWqiXll — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) January 12, 2021

Por su parte, Peter H. Reynolds dijo en la revista Rolling Stone : “Uno de mis primeros álbumes fue un disco de Cat Stevens cuando era niño. Su letra me conmovió y me inspiró a forjar mis propios rieles para crear libros ilustrados significativos para todas las edades. El poderoso mensaje de ‘Peace Train’ es más importante que nunca, y estoy más que honrado de colaborar con Yusuf”.

La adaptación de “Peace Train” a un libro ilustrado busca fusionar imágenes y mensajes para niños donde se comparta el himno de unidad, tolerancia y paz que Cat Stevens escribió como canción.