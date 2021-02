Nuevo disco póstumo de Chris Cornell será realidad

El año pasado se dio la gran noticia de que Chris Cornell habría dejado material exclusivo para publicar y al parecer, este año hay una noticia que nuevamente traerá la alegría a los más fanáticos: habría un segundo volumen.

El primer volumen No One Sings Like You Anymore fue un álbum que trajo consigo temas inéditos del intérprete de “Like a Stone”.

Fue grabado en 2016 y tiene temas reversionados de destacados artistas como John Lennon, Electric Light Orchestra y Prince. En ese entonces, la esposa del cantante dio a conocer la noticia:

“Este momento es agridulce, porque él debería estar aquí haciéndolo él mismo, pero es con dolor y alegría que compartimos este especial álbum”.

Ahora, la viuda del artista, Vicky Cornell, dio a conocer en un programa radial llamado The Point’s Rizzuto Show que habría una segunda parte de estas compilaciones.

“Hay un volumen dos”, comentó.

El primer álbum que ya fue publicado fue hecho al 100% por Cornell. De hecho, él lo secuenció y dominó según Vicky. “Todo esto es Chris de principio a fin”, aseguró.

En esta oportunidad, esta segunda versión sólo alcanzó a ser masterizada. Sin embargo, esto no significa que no haya sido un trabajo completamente realizado por el cantante.

“Debido a que fue un escritor tan prolífico, estamos bendecidos, porque nos ha dejado mucha música. No en forma completamente terminada, pero hay suficiente para trabajar”, fueron las palabras de Vicky.

Actualmente no hay fecha de lanzamiento, pero se espera que luego se den noticias de cuándo este álbum estará disponible.

Aquí puedes ver la entrevista a Vicky Cornell en el programa radial The Point’s Rizzuto Show