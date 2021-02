Se acabó el mito: ¿Fue realmente Yoko Ono la responsable de la separación de The Beatles?

Este jueves 18 de febrero, Yoko Ono cumplió 88 años.

El 21 de marzo de 1969 se casó con John Lennon, vocalista y líder del grupo The Beatles y con quien realizó una intensa colaboración artística y de activismo social. Su trabajo en pro de la paz y contra la discriminación la han convertido en una figura reconocida.

Sin duda que uno de los mitos entorno a la figura de Ono es si ella fue la responsable de la separación de la icónica banda de Liverpool.

En conversación con Martha Debayle con motivo del próximo lanzamiento de su nuevo disco, “Zoom In”, el legendario baterista Ringo Starr se refirió a este tema. Según el propio artista, la disolución del grupo en 1970 no ocurrió demasiado pronto.

El baterista aseguró que llegó un punto en el que era necesario cambiar de rumbo pues cada uno tenía su vida. Por ejemplo, John Lennon había conocido a Yoko Ono, “que eso fue un cambio”, dijo Ringo.

“Ella no destruyó a The Beatles. Sí fue raro, entramos (a la disquera) EMI y había una cama en el cuarto y Yoko estaba en la cama. No sabíamos que era una artista visual, y pues sí fue raro”, afirmó.