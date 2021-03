Dos canciones inéditas que Queen y David Bowie grabaron

En una entrevista con Record Collector, Brian May y Roger Taylor revelaron que Queen y David Bowie grabaron juntos por un largo rato en Suiza durante el verano de 1981, por lo que todavía hay material inédito de esas sesiones.

La colaboración entre el Duque Blanco y la banda en el sencillo “Under Pressure” es una de las más recordadas de la historia de la música del siglo XX, y fue justamente en aquellas sesiones de grabación donde Freddie Mercury y Bowie crearon la exitosa melodía, que se habrían grabado otras canciones.

Según The Guardian, en el verano de 1981, Queen estaba grabando en Suiza. Bowie, entonces un exiliado fiscal en el país, apareció para crear nuevas canciones mientras buscaba un nuevo sello.

Su visita se convirtió en una sesión de improvisación musical dominadas por la borrachera en la que las estrellas del glam rock se paseaban tocando “todo tipo de canciones viejas, “lo que se nos viniera a la cabeza”, dijo Roger Taylor.

Finalmente trabajaron en “Under Pressure” y lo lanzaron en octubre de 1981. Este tema se convirtió en el segundo número 1 de Queen en el Reino Unido (después de Bohemian Rhapsody) y el tercero de Bowie.

Canciones Inéditas

En una conversación con Taylor y Brian May en una edición especial de Record Collector dedicada a Queen, estos revelaron que existen más grabaciones de esas sesiones, incluidas versiones de canciones de Cream.

“Si buscamos en los archivos, sí, probablemente haya cosas”, dice Taylor en la entrevista.

“Hacíamos cosas raras como hacer versiones de viejas canciones de Cream. Recuerdo que hicimos “NSU and I Feel Free”, solo para reírnos, y luego decidimos: ‘Escribamos uno para nosotros’ “.

May y Taylor, en la banda Smile, la encarnación de Queen antes de que se uniera Mercury, ya habían hecho un cover de “I Feel Free”.

Bowie y su banda The Spiders from Mars también hicieron un cover del éxito de “Cream” en 1966.

A pesar del éxito que se logró con la canción, Queen y Bowie no promocionaron “Under Pressure”, y es más, “la portada del sencillo no tenía fotografías, su video fue improvisado por David Mallett a partir de imágenes de archivo”, escribió O’Leary en Ashes to Ashes.

Además, nunca interpretaron la canción juntos, incluso ni en Live Aid donde ambos aparecieron.

En la entrevista con la revista musical, May recordó que la canción de Queen “I Go Crazy”, la cual se publicó como “Radio Ga Ga” en 1984, también se desarrolló en las sesiones suizas, aunque la grabación final, que no menciona a Bowie, fue “muy diferente a la versión que empezamos cuando estaba David”.

La entrevista no menciona si las grabaciones se emitirán alguna vez en el futuro.