“The Width Of A Circle”: Las canciones inéditas de David Bowie

David Bowie es el artistas que más discos póstumos ha dejado. Ahora se viene uno nuevo con 21 canciones inéditas.

Se trata de The Width Of A Circle, un disco doble, que también tendrá su versión en vinilo y que será lanzado el 28 de mayo y que reunirá versiones de otras canciones, algunas que no fueron publicadas y colaboraciones que Bowie hizo para la BBC. Por ejemplo canciones que hizo para la película “The Looking Glass Murders”.

El disco ya se puede preordenar.