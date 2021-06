Dee Gees: Foo Fighters se pasa del rock al disco

Una sorpresa dieron los Foo Fighters a través de sus redes sociales. La banda de rock anunció un álbum de onda disco bajo el nombre de Dee Gees, como una clara alusión a los Bee Gees, la agrupación insigne de este estilo musical.

El disco se llamará Hail Satin y será un álbum limitado que lanzarán con motivo del Record Store Day que es el próximo 17 de julio y en el que versionarán 10 canciones icónicas de los Bee Gees.

A través de su Twitter la banda dio la noticia: “Presentando… ¡¡¡a los Dee Gees!!!. HAIL SATIN llegará a una disquera local y fiestas bailables cerca de ti el 17 de julio”

Introducing…the Dee Gees!!!

HAIL SATIN – coming to a local record store & dance party near you July 17th!!! https://t.co/tBmhSkPpMm #RSDDrops #RSD21 @recordstoreday pic.twitter.com/j0g6Kh5jSj

— Foo Fighters (@foofighters) June 17, 2021