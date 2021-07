“Paz y amor”: El regalo que nuevamente pide Ringo Starr en su 81 cumpleaños

La tradición de juntarse por la paz y el amor en el cumpleaños de Ringo Starr comenzó en 2008 cuando, en el cumpleaños del baterista, le preguntaron qué le gustaría como regalo de cumpleaños y él respondió “paz y amor”.

Desde ese momento, Starr convoca para que en el día de su cumpleaños, las personas se unan en una celebración de paz y amor.

Y hoy, no es la excepción. El legendario baterista de The Beatles está cumpliendo 81 años y a través de sus redes sociales ya convocó para la celebración de hoy: “Al mediodía, paz y amor”.

Peace and love everybody 7 7 21 peace and love time. At noon peace and love. 😎✌️🌟❤️ 🍒🎶🌈🕺🏼🥦🦏☮️ pic.twitter.com/klTPlYaFbY

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) July 5, 2021