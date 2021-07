“Stoned at the Nail Salon” es la nueva introspectiva canción de Lorde

Lorde reflexiona sobre la mortalidad, el crecimiento y la vida lejos de las redes sociales en su nueva canción “Stoned at the Nail Salon”.

Después de la luminosidad de “Solar Power”, Lorde presenta esta canción más introspectiva en la que se cuestiona “Amo esta vida que tengo … Pero a veces me pregunto qué me estoy perdiendo”.

Esta es la segunda canción del tercer disco de Lorde y de acuerdo a lo que ella misma explicó sobre el tema: “Creo que muchas personas comienzan a hacerse esas preguntas alrededor de mi edad, y fue muy reconfortante para mí escribirlas, con la esperanza de que también resuenen en los demás”.

Lorde decidió hace algún tiempo alejarse de las redes sociales, una decisión que no ha sido fácil para la cantante según a lo que ella misma expresó en una entrevista en Apple Music 1, por tener que enfrentarse a las dudas sobre el olvido.

“Y de eso nació la canción, de esa inseguridad de sentirse como, ‘Oh, nadie me ha visto en años. No he publicado una foto mía luciendo genial'”, comentó en la entrevista la cantante.