Lorde inicia su nueva era

Luego de distintas publicaciones en sus redes sociales y de cuatro años de silencio musical, la cantante neozelandesa Lorde llegó con el lanzamiento de What Was That?, una canción que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Este nuevo sencillo será parte de su esperado cuarto álbum de estudio, el cual aún no tiene título, pero revela una faceta profundamente introspectiva.

En el videoclip grabado en pleno corazón de Nueva York, la artista se muestra más libre y urbana que nunca, recorriendo la ciudad en bicicleta y compartiendo una visión íntima de su presente emocional.

La letra aborda temas como la soledad, el desamor y el uso de sustancias como vía de escape, reflejando las luchas internas que ha atravesado la artista en los últimos años. Lejos del tono luminoso de Solar Power (2021), What Was That? se mueve entre el desasosiego y la vitalidad, dejando entrever un regreso cargado de emociones crudas y sinceras.

En sus redes sociales, Lorde acompañó el estreno con un mensaje que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Lo menos posible entre nosotros. Vivacidad sobre destreza. Ingenuidad sobre desencanto. TE AMO, COMENZAMOS AQUÍ”.

Desde aquel debut con Pure Heroine en 2013, cuando conquistó al mundo con Royals a los 16 años, Lorde ha evolucionado sin perder su esencia: una mirada crítica, un estilo auténtico y la capacidad de conectar con toda una generación.