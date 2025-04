Lorde sorprende con show secreto en Nueva York y estrenará nueva canción

La cantante Lorde sorprendió este martes 22 de abril con un evento secreto en Nueva York. A través de su línea de mensajes para fans, escribió: “Meet me in the park Tonight 7pm -xx.” La cita era en Washington Square Park y rápidamente una gran multitud se reunió en el lugar.

Poco después, la artista publicó en Instagram: “Omg @thepark the cops are shutting us down. I am truly Amazed by how many of you showed up !!! But they’re telling me you gotta disperse … I’m so sorry.”

La policía y los guardaparques cancelaron el evento por falta de permisos, pero muchos fans decidieron quedarse.

Un momento inolvidable

A las 9:30 p.m., Lorde regresó al parque. Se subió a una plataforma de madera en el centro de la fuente y comenzó a cantar su nuevo tema “What Was That”. El audio sonaba desde un parlante portátil mientras ella interpretaba la canción en vivo.

Entre gritos y aplausos, la artista dijo: “You guys are so amazing. I love you so much.” Muchos asistentes habían esperado durante horas, incluso trepados a árboles para verla mejor.

Letra reveladora y regreso musical

La canción, que se lanzará oficialmente el viernes 25 de abril, marca el regreso musical de Lorde tras cuatro años. Parte de la letra dice:

“I’m missing you / And all the things we used to do / MDMA in the back garden, blow our pupils up / We kissed for hours straight but baby, what was that? / I remember saying then / This is the best cigarette of my life / Well I want you just like that.”

Además, el músico Devonté Hynes, conocido como Blood Orange, apareció antes con un parlante móvil reproduciendo el tema. Se especula que él colabora en el próximo álbum de la artista.

Conexión con sus fans

A pesar de los contratiempos, decidió cantar de todas formas y compartir ese momento con quienes la esperaron. Lorde siempre ha buscado mantener una relación cercana con sus fans; el 11 de abril lanzó su propia línea de mensajería, a pesar de contar ya con un boletín informativo, con el objetivo de comunicarse de una forma más directa y espontánea.