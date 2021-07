Los 78 años de Mick Jagger y sus 4 mil mujeres

Para convertirse en una de las principales estrellas del rock, indesmayable y en varios sentidos, insuperable, Michael Phillip Jagger, nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra.

Nació en una pequeña ciudad a 28 kilómetros del centro de Londres y ha sido cantante, compositor y actor, acumulando más de 20 discos de estudio junto a The Rolling Stones, banda en la que ha estado desde inicio de los 60.

En 2002 fue nombrado caballero del Imperio Británico y en 2004 ganó un Globo de Oro por su contribución a la banda sonora de la cinta “Alfie”. Además de tres premios Grammy.

Además de los discos que tiene junto a los Stones, Jagger como solista tiene cuatro discos de estudio, Wandering Spirit (1993), She’s the Boss (1993), Primitive Cool 1993) y Goddess in the Doorway (2001).

Moves like Jagger

No solamente ha sido su carrera musical lo que ha marcado su vida, sino también su vida sentimental. Según el biógrafo del artista Christopher Andersen en su libro Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger, Christopher Andersen, afirmó en 2012 que el músico se habría acostado con unas 4.000 mujeres.

Su primera relación fue con Chrissie Shrimpton, hermana de la modelo Jean Shrimpton, la cual dejó por Marianne Faithfull, con quien formó una de las parejas más icónicas de los 60 (y que, tras la ruptura, cayó en una espiral autodestructiva y acabó viviendo en la calle dos años).

En el libro de Andersen, Faithfull opinaba que “Mick básicamente desprecia a las mujeres; solo existen como reflejos suyos”.

Se casó con la nicaragüense Bianca De Macías -conocida hoy en día como Bianca Jagger- en 1971, en una ceremonia católica en Saint-Tropez, Francia.

La pareja viajó a Nicaragua en 1973 a llevar ayuda humanitaria a los damnificados por el terremoto que golpeó Managua, la capital del país, el 23 de diciembre de 1972. Incluso, The Rolling Stones recaudó US$350.000 para las víctimas en un concierto que dieron en Los Ángeles.

El matrimonio no duró mucho debido a que en 1978 Bianca Jagger solicitó el divorcio por adulterio. De ese matrimonio nación la segunda hija del artista, Jade.

Su relación más larga (de 1977 a 1999) fue con la modelo Jerry Hall, madre de cuatro de sus hijos. Se casaron en Bali en 1990 en una ceremonia hindú cuya validez legal él se apresuró a negar —y los tribunales le dieron la razón— en cuanto le solicitó el divorcio.

Entre los amoríos que se le adjudican al artista están: Carla Bruni, Angelina Jolie,Uma Thurman, Sophie Dahl.

En diciembre 2016, a los 73 años, Jagger fue padre por octava vez con su actual pareja la bailarina Melanie Hamrick, de 33 años.