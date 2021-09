Por su salud mental: Mike Patton canceló la gira de este año

A través de sus redes sociales el cantante Mike Patton anunció que cancelaba el resto de su gira con Faith No More y Mr. Bungle debido a razones de salud mental:

Tengo problemas que fueron exacerbados por la pandemia que me están desafiando en este momento. No siento que pueda dar lo que debería en este momento y no voy a dar nada menos del 100%. Pido disculpas a los fanáticos y espero compensarlos pronto