Estos son los sonidos de tu mundo de octubre

Este mes, y como todos los meses, te presentamos música que no te puedes perder.

JAVIERA MENA – DEBILIDAD

Javiera Mena utilizó la plataforma visual Colors para estrenar su flamante sencillo llamado “Debilidad”. La canción, que mezcla su habitual carga de electro pop con algo de rhythm and blues, será parte del repertorio que incluirá en noviembre cuando regrese a los escenarios chilenos tras casi 2 años de ausencia.

JOHN MELLENCAMP, BRUCE SPRINGSTEEN – WASTED DAYS

Los veteranos John Mellencamp y Bruce Springsteen unieron fuerzas para su primera colaboración en varias décadas de carrera musical. La canción que juntó a estas dos leyendas se llama “Wasted Days” y es parte del nuevo disco que Mellencamp lanzará en una fecha próxima, tras cuatro años de silencio discográfico.

TORI AMOS – SPEAKING WITH TREES

Tori Amos ocupó el largo tiempo de la pandemia para volver a los estudios y grabar su primer álbum desde el año 2017. Bajo el sello Decca, la cantante y pianista norteamericana lanzará Ocean to Ocean, un trabajo que recupera la esencia creativa de sus primeros años de carrera y que verá la luz en las próximas semanas. Como adelanto de ese disco, escuchamos a Tori Amos con “Speaking with trees”, que es uno de nuestros destacados de octubre en los nuevos sonidos de tu mundo en Duna.

THE WAR ON DRUGS – I DON’T LIVE HERE ANYMORE (FEAT. LUCIUS)

Tras casi cuatro años de silencio, el grupo norteamericano The War on Drugs regresa con su quinto álbum de estudio que debería salir al mercado en los últimos días de este mes. De ese trabajo, escuchamos ahora su segundo adelanto que lleva el mismo nombre del disco: esto es “I don’t live here anymore” junto a The War on Drugs, que es uno de nuestros destacados de octubre en los nuevos sonidos de tu mundo en Duna.