“Karma Man”: La inédita versión de David Bowie sale a la luz

David Bowie está más presente que nunca. Hace cinco años murió el artista, pero está claro que no nos ha dejado.

El próximo 26 de noviembre será lanzado finalmente el disco Toy, uno que el Duque Blanco grabó en 2000 pero nunca editó, hasta ahora de manera póstuma.

Como parte de la promoción del disco, conocemos una versión de “Karma Man”, canción que Bowie compuso en 1967 y tocó en vivo, pero no agregó en un disco hasta 1970 que lo puso en el recopilatorio The World Of David Bowie.

En Toy, Bowie quería re imaginar algunas de sus composiciones pero tocadas en vivo, pero su sello del momento EMI / Virgin Records, rechazó el plan y no fue hasta ahora que podremos escuchar el plan del Duque Blanco.

“Karma Man”