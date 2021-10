“The Lockdown Sessions” de Elton John ya está aquí

Al fin podemos escuchar completo The Lockdown Sessions, el disco de Elton John que fue grabado durante los últimos 18 meses y, como todos sabemos, en plena pandemia y de manera remota.

Son más de 20 artistas los que acompañan al autor de “Rocket Man” en esta aventura que es una mezcla de géneros, entre ellos Stevie Wonder, Miley Cyrus, Dua Lipa y Stevie Nicks.

Ahead of ‘The Lockdown Sessions’ coming out tomorrow, discover the stories behind the songs at https://t.co/MqzbdsAGfU.

Plus, don’t miss your last chance to pre-order the album, I can’t wait for you all to hear it 🚀#thelockdownsessions pic.twitter.com/elJceRLOom

— Elton John (@eltonofficial) October 21, 2021