Esta es la lista de canciones de “30” de Adele

La espera por 30 de Adele cada vez es menos. Este 19 de noviembre al fin podremos escuchar el tan esperado disco de la artista.

Para calentar motores, la cantante reveló la lista de canciones que tendrá el álbum, así como las pistas que serán parte de una edición de lujo.

Entre las canciones hay dos colaboraciones. Una con el fallecido pianista de jazz Erroll Garner (“All Night Parking”) y otra con la estrella de country Chris Stapleton.

La canción “Easy on me”, hasta el momento la única que conocemos de 30, sigue en el lugar 1 de Billboard Hot 100.

Estas son las canciones de 30

Strangers by Nature

Easy on Me

My Little Love

Cry Your Heart Out

Oh My God

Can I Get It

I Drink Wine

All Night Parking (with Erroll Garner) interlude

Woman Like Me

Hold On

To Be Loved

Love Is a Game